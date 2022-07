Oberbank-Aktion: Vielen Dank für die Blumen

Für jeden Starter und jede Starterin wird ein Quadratmeter Blühfläche in Oberösterreich angelegt. Als unabhängige Regionalbank sind Nachhaltigkeit und der Erhalt der Artenvielfalt wichtige Themen für die Oberbank. Mit der Initiative "Futter für die Bienen" wird dieser Anspruch verdeutlicht. Bereits im Vorjahr begann man damit, für jede Eröffnung eines "be(e) green Kontos" in eine Blumenwiese zu investieren. So sind bereits 46.000 Quadratmeter Blühfläche entstanden. Einen wesentlichen Beitrag zur Erweiterung leisten nun auch die Starterinnen und Starter des heurigen Marathons.

Kick-off am 15. September

Die Oberbank wird am 15. September (18.30 Uhr) auch Gastgeber der ursprünglich im Juni geplanten und krankheitsbedingt verschobenen Marathon-Kick-off-Veranstaltung sein. Politik-Experte Peter Filzmaier wird dabei als Vortragender auch in Sachen Marathon kompetente Denkanstöße geben. Seine Bestzeit als "Hobbyläufer" über 10 Kilometer liegt knapp unter 33 Minuten, die Uhr beim Halbmarathon blieb bei 1:12 Stunden stehen, und auch zwei Marathons über die klassische Distanz brachte Filzmaier ins Ziel.

Der nächste Nennschluss für die verschiedenen Laufbewerbe beim Linzer Oberbank-Marathon ist übrigens der 19. August. Weitere aktuelle Infos: www.linzmarathon.at