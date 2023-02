Nennschluss für den Linz Marathon: Jetzt Startplatz sichern!

Der Linzer Oberbank Donau Marathon am 16. April ist schon laufend ein Thema: Überall im Land sieht man Sportler dafür trotz Minustemperaturen trainieren. Während viele Lauf-Finisher in spe dem Winter trotzen und ihre Kilometer abspulen, wird es auch im Marathonbüro zum Schwitzen. Heute um Punkt Mitternacht endet bereits der zweite Nennschluss für die 21. Auflage. Alle Informationen unten am Seitenende sowie im Internet auf www.linzmarathon.at

Mehr zum Thema Linz Marathon Laufen ist in Linz auch ein Kinderspiel LINZ. Traditionell haben bei Oberösterreichs Lauffest die Jüngsten beim Juniormarathon im Sportpark Lissfeld Vorrang. Laufen ist in Linz auch ein Kinderspiel

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper