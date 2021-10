Beide sind am Marathon-Wochenende in Linz aktiv, ihre Wege werden sich auf der Laufstrecke am Sonntag allerdings nicht kreuzen: Wenn Franz Gasselsberger, Generaldirektor von Hauptsponsor Oberbank, beim Halb-Marathon am Start steht, sollte Florian Brungraber schon im Ziel sein. Der Para-Triathlet, der bei den Paralympics in Tokio die Silbermedaille gewann, geht im Handbike-Bewerb schon eineinhalb Stunden vorher um 8 Uhr ins Rennen.