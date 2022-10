"Linz ist ohne den Marathon nicht mehr vorstellbar"

Eine grandiose Stimmung im Publikum, perfekte Bedingungen für die Läufer und ein neuer Streckenrekord – ganz Linz stand gestern im Zeichen des 20. Linz Donau Marathons – ein Jubiläum, das sich die Veranstalter nicht besser wünschen konnten. "Der anfängliche Nebel auf der Voest-Brücke war schnell vergessen, und als die Marathonläufer ins Ziel gekommen sind, strahlte bereits die Sonne am Hauptplatz", sagte Bürgermeister Klaus Luger, der gestern als Staffelläufer die erste Etappe der Laufstrecke hinter sich gebracht hat. "Ich bin mit drei Frauen gelaufen und war der Quotenmann. Es war wirklich ein großartiges Laufspektakel für ganz Linz."

Auf das kommende Linzer Lauffest, welches am 16. April 2023 in der Landeshauptstadt über die Bühne gehen wird, freut sich auch Landeshauptmann Thomas Stelzer bereits jetzt: "Für Linz ist der Marathon in diesem Jahr ein wahres Jubelfest. Ich bin selbst dieses Mal nicht mitgelaufen, aber ich sehe auf dem Hauptplatz nur strahlende Gesichter und kann jedem Einzelnen nur gratulieren. Vielleicht starte ich auch im April."

Große Freude über das Linzer Lauffest bei Landeshauptmann Thomas Stelzer Bild: Mayrhofer

Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger, OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein und Vorstandsdirektor der Oberbank Martin Seiter Bild: Volker Weihbold

Dass sich der Marathon, bei dessen Gründung auch die OÖNachrichten maßgeblich beteiligt waren, zu einem so sensationellen Lauffest entwickeln könnte, war vor 20 Jahren wohl noch nicht abzusehen. "Man sieht auch in diesem Jahr wieder: Rekorde werden gebrochen und die Freude am gemeinsamen Sport überwiegt. Mittlerweile ist Linz ohne den Marathon nicht mehr vorstellbar", ist die Chefredakteurin Susanne Dickstein überzeugt.

Über eine persönliche Bestzeit beim Halbmarathon konnte sich Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger gestern freuen: "Es war einfach toll und das Wetter hat mitgespielt. Ich habe vor allem wieder gemerkt: Die Urfahraner sind wirklich die treuesten Unterstützer an der Laufstrecke, wenn man die ersten Kilometer hinter sich bringt. Einfach super."

Diesen Worten konnte sich die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing nur anschließen, die ebenfalls als Staffelläuferin am Start war: "Ich war überwältigt vom Publikum, das die Läufer an der Strecke bis zum Schluss angefeuert und somit auch ins Ziel getragen hat."

Marathon-Organisationschef und Rennleiter Günther Weidlinger Bild: Volker Weihbold

Borealis-Chef Jürgen Mader mit Halbmarathon-Sieger Abdel Bilal Bild: Fotostudio Eder

Die Belohnung für das Marathon-Wochenende war für Organisationschef Günther Weidlinger vor allem eines: ein neuer Streckenrekord des Äthiopiers Fikre Bekele von zwei Stunden sechs Minuten und 13 Sekunden: "Wir haben uns einen neuen Streckenrekord schon lange gewünscht und das gerade zum 20-Jahr-Jubiläum. Das rundet den Sieg noch einmal ab."

Auch Borealis-Chef Jürgen Mader, der selbst am Staffellauf teilgenommen hat, zeigte sich stark beeindruckt von den Bestzeiten: "Ich habe mich selbst auch mit dem Sieger unterhalten und habe ihm gratuliert. Bei jedem Einzelnen, der bei den Bewerben teilgenommen hat, ist aber eines deutlich zu spüren: die große Freude an der Bewegung."

Stv. OÖN-Chefredakteur Thomas Arnoldner, Künstlerischer Vorstandsdirektor LIVA Dietmar Kerschbaum und Wolfgang Lehner (ehemaliger LIVA-Direktor) (v. l. n. r.) Bild: Volker Weihbold

FP-Klubobmann Herwig Mahr (li.) mit LIVA-Vorstandsdirektor Rainer Stadler und Planungsstadtrat Dietmar Prammer Bild: Volker Weihbold

Feldkirchens Vizebürgermeisterin Sabine Lindorfer mit Erima-Geschäftsführer Michael Klimitsch Bild: Volker Weihbold