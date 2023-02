Lauftreffs in vollem Gange

Das zuletzt frühlingshafte Wetter macht Appetit auf ausgedehnte Laufeinheiten. Unter Anleitung und in Gesellschaft läuft es sich oft noch leichter, auch wenn die Temperaturkurve jetzt wieder abwärts zeigt. Österreichs früherer Marathon-Rekordhalter Gerhard Hartmann bietet heute eine weitere von ihm geleitete Intervall-Trainingseinheit an. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz der Firma Intertrading in Linz.

Am 4. März (9 Uhr) ist ein weiterer LIVA-Lauftreff (Fitnessoase Parkbad) geplant.

