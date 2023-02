Laufen ist in Linz auch ein Kinderspiel

In Bewegung bei Oberösterreichs Lauffest kommen traditionell auch die Jüngsten. Und das schon vor den Großen: Beim kostenlosen ÖGK Juniormarathon powered by ORF OÖ am 15. April, der im LIVA-Sportpark Linz-Lissfeld durchgeführt wird, zählt keine Bestzeit, sondern das olympische Motto "schneller, höher, stärker, gemeinsam".

Wie viele Studien immer wieder belegen: Bewegung ist neben gesunder Ernährung, ausreichend Schlaf und bestmöglicher Stressvermeidung das A und O zum Schutz vor Krankheiten. Insofern passt die Schirmherrschaft der Österreichischen Gesundheitskasse beim Juniormarathon wie der Deckel auf seinen sprichwörtlichen Topf. "Bewegung macht Spaß. Und das wissen unsere jüngsten Versicherten am besten. Darum sind wir stolze Schirmherren des ÖGK-Juniormarathons. Wir wollen als ÖGK die Lust am Laufen aktiv fördern. Der Juniormarathon ist das perfekte kindgerechte Forum dafür. Je früher wir unsere Versicherten für ein aktives Leben begeistern, desto mehr gesunde Jahre sind ihnen sicher", sagt Michael Pecherstorfer, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses in Oberösterreich.

Nicht nur das Mitmachen, auch das Zuschauen ist an diesem Samstag immer eine wahre Freude. Die Linzer Vizebürgermeisterin und Sportreferentin Karin Hörzing bringt es so auf den Punkt: "Den Kinder-Bewerb sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Diese Freude und Begeisterung bei den Kleinen ist hochmotivierend und schwappt auch auf die Erwachsenen über."

Der Spaß an der Sache steht im Vordergrund. Die Distanzen sind je nach Altersklasse für Kinder und Jugendliche angepasst. Wie schnell auch immer: Alle, die mitmachen, sind Sieger. Jeder bekommt ein Startersackerl und eine Finisher-Medaille.

Entdeckt wurden in der langen Geschichte der Veranstaltung auch schon zahlreiche Lauftalente, die später für Furore sorgten. Etwa Niki Franzmair, der einmal die U18-Weltrangliste anführte, oder Kevin Kamenschak, der im Vorjahr bei der U20-WM auf Rang acht über die 1500 Meter lief.

Nur noch 200 Plätze frei

Sputen lohnt sich aber schon jetzt, zumindest für die Eltern. Denn für den Juniormarathon sind nur noch knapp 200 der insgesamt 1200 angebotenen Starterplätze offen. "Erfahrungsgemäß füllt sich das nun die kommenden Tage", sagt Sportchef Günther Weidlinger. Die Meldung für Kinder ist kostenlos.

