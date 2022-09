Der letzte lange Dauerlauf in der Vorbereitung auf den Linz Donau Marathon steht vor der Tür. Spätestens zwei Wochen vor dem Marathon sollte dieser absolviert sein. Wer nicht alleine laufen will, kann diesen Samstag noch die Möglichkeit nutzen, um mit Marathon-Urgestein Gerhard Hartmann Intervalle zu laufen (Start 9 Uhr, Treffpunkt beim Parkplatz Intertrading), und mit den LIVA Lauftreffleitern am 8. Oktober den letzten langen Dauerlauf absolvieren (Start 9 Uhr, Parkplatz Arcotel, Parkbad).