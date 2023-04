In Bewegung bleiben: Linz wird wieder zur Hauptstadt des Laufsports

Mehr als 11.000 Sportler schnüren bereits ihre Laufschuhe, die Veranstalter bereiten alles für die bevorstehende Startnummern-Ausgabe vor: Der Stadt Linz steht am Wochenende zum 21. Mal ein "Festival der Bewegungsfreude", wie Wolfgang Scheibner von der LIVA den Oberbank Linz Donau Marathon beschreibt, bevor.

Nachdem zwei Jahre in Folge der Marathon aufgrund von Corona-bedingten Verschiebungen im Herbst stattgefunden hat, gibt es nun eine Rückkehr zum Frühlingstermin. "Und es wird wieder ein Lauffest, das weit über die Grenzen Oberösterreichs hinausreicht. Der Marathon ist für uns mittlerweile ein Pflichttermin geworden", sagt Bürgermeister Klaus Luger, der in diesem Jahr verletzungsbedingt auf einen Start in einer Marathon-Staffel verzichtet.

Was den Linz-Marathon als Fixpunkt im Laufkalender auszeichnet? "Von den Kleinsten bis hin zu den Spitzensportlern: Jeder kann in Linz seine Laufbegeisterung zeigen", sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing. Marie-Louise Schnurpfeil von der Geschäftsführung des Tourismusverband Linz ergänzt: "Schon die jahrelange Tradition spricht deutlich für die Qualität, die der Marathon in Linz mit sich bringt. Daher haben wir die Zusammenarbeit wiederaufgenommen."

Autobahnsperre ab 4 Uhr Früh

Vier Musikmeilen, DJs, vier Tempozonen sowie mehrere Musikgruppen und Ensembles warten auf der 42,195 Kilometer langen Strecke in Linz und unterstützen die Marathon-Teilnehmer. Auch die Einsatzkräfte – wie etwa das Rote Kreuz und die Polizei – stehen am Sonntag in der Landeshauptstadt rund um die Uhr im Einsatz, um die Läufer sicher ins Ziel zu bringen.

Ab 4 Uhr Früh wird am Sonntag die Mühlkreisautobahn (A7) in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Dornach gesperrt, großräumige Umleitungsstrecken rund um das Linzer Stadtgebiet sind bereits geplant. Teilnehmern, die mit dem Auto anreisen, raten die Veranstalter, am besten den "Plasser & Theurer"-Parkplatz in der Industriezeile zu nutzen und mit dem Shuttlebus zum Startbereich zu fahren. Dieser fährt im 7,5-Minuten-Takt. "Wir schauen, dass wir die Behinderungen im Straßenverkehr so gering wie möglich halten", sagt Organisator Scheibner.

Den Wetterbericht für den Marathon-Tag zu checken, das steht nun täglich ganz oben auf der Tagesordnungsliste von Marathon-Organisator Günther Weidlinger: "Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass es trotz der aktuellen Prognose am Wochenende ideale Laufbedingungen geben wird."

