Im Windschatten der Siegerin

Im Training wurde er oft von seiner besseren Hälfte mit dem Rad begleitet. Und Frauenpower war es auch, die Manfred Steger gestern in Linz bei seinem Debüt auf der Marathon-Distanz zu Nutzen wusste. Der Vöcklamarkter lief lange im Windschatten von Damen-Siegerin Brenda Jerotich Kiprono mit, auf den letzten Kilometern überholte er sie dann noch und wurde in der Zeit von 2:29:25 Stunden Sechster und bester Österreicher über die volle Distanz. Der eigentliche heimische Favorit Georg Schrank gab dagegen auf.

"Das ist natürlich schon eine tolle Überraschung. Der Plan war, auf 2:30 Stunden zu laufen, und das ist mir scheinbar richtig gut aufgegangen", sagte Steger bescheiden. Auch, weil er in dieser Zeit eine äußerst prominente Tempomacherin hatte. "Dass sie ein ähnliches Ziel wie ich hatte, war natürlich kein Nachteil", sagte Steger, der nach getaner Laufarbeit erstmals in seinem Sportler-Leben auch zu einer Dopingkontrolle musste.

Die besten Momente vom Linz-Marathon sehen Sie in diesem Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Für seinen Verein, den Laufclub Sicking, machte er beste Werbung. Steger war in der ORF-Liveübertragung lange Zeit hinter der Kenianerin im Kamerabild. Der Amateur, er arbeitet im Brotberuf in der Lenzing AG und war vor einigen Jahren auch einmal Gewinner auf der Halbdistanz beim Traunsee-Bergmarathon, ist mit dieser Leistung auf den Geschmack gekommen. Beim nächsten Linz-Marathon möchte Steger dann wieder über die 21,1 Kilometer Akzente setzen, wenn dort die Österreichischen Meisterschaften ausgetragen werden.

Eine Debütantin auf der Langstrecke war auch die Wienerin Teresa Feit. In 2:54:45 war die frühere Skirennläuferin schnellste rot-weiß-rote Dame an diesem denkwürdigen Marathon-Tag in Linz.

>> Zu den Ergebnissen