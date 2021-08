Im Team mit Olympionike Peter Herzog

Drei Läuferinnen und Läufer haben die Möglichkeit, mit Österreichs Olympiateilnehmer Peter Herzog, der letzten Sonntag bei den Spielen in Tokio im Marathon einer der wenigen Finisher war und seit 2020 in 2:10:06 Stunden auch die heimische Bestzeit hält, eine gemeinsame Staffel am 24. Oktober in Linz zu bilden.

Bedingung dafür: Noch bis 31. August muss man über den "Linz Marathon Strava Account" Kilometer sammeln und nimmt damit an der Verlosung teil. Die drei fleißigsten Läufer gewinnen. Dazu wird unter allen Teilnehmern der Challenge zweimal ein Hyundai E-Auto für ein Wochenende verlost.