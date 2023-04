Hightech-Stahl der voestalpine für Marathon

Wenn am 16. April wieder Tausende beim Linz Donau Marathon an den Start gehen, ist auch die voestalpine zum zweiten Mal – nach der 20. Jubiläumsausgabe im Oktober des vergangenen Jahres – als starke Partnerin mit dabei. Damit unterstreicht der internationale Stahl- und Technologiekonzern, der in Oberösterreich rund 11.000 Menschen beschäftigt, sein regionales Engagement.

Die Partnerschaft zeigt auch die enge Verbundenheit mit Oberösterreichs Landeshauptstadt, wo sich neben dem Headquarter mit der Steel Division auch der größte Einzelstandort des Konzerns befindet.

"Wir freuen uns, heuer wieder als Partner beim Linz Marathon dabei sein zu dürfen. Genauso wie die voestalpine steht dieses Event für Spitzenleistungen. Für die schnellste Läuferin und den schnellsten Läufer stellen wir auch dieses Jahr einzigartige Trophäen aus unserem innovativen 3D-Metalldruck zur Verfügung", sagt voestalpine-CEO Herbert Eibensteiner. Im letzten Jahr durften sich die Siegerin und der Sieger der vollen Marathon-Distanz erstmals über diese ganz besonderen Pokale freuen.

Die voestalpine nimmt beim metallischem 3D-Druck, bei dem feinstes Metallpulver geschmolzen und schichtweise zu hochkomplexen Teilen aufgebaut wird, weltweit eine Vorreiterrolle ein. Das Know-how umfasst den gesamten Produktionsprozess: von der Herstellung des Metallpulvers über das Design bis hin zur Produktion. 3D-Druck-Komponenten kommen unter anderem im Rennsport, im Flugzeugbau, in der Raumfahrt oder in der Energieindustrie zum Einsatz und stehen damit als Beispiel für die Innovationskraft des Konzerns.

Lehrwerkstätte macht Trophäen

Die restlichen Marathon-Trophäen werden wie bereits in den vergangenen Jahren in der modernen Lehrwerkstätte am Standort Linz vom Fachkräftenachwuchs gefertigt. In diesem Ausbildungszentrum werden die Lehrlinge mit modernsten Technologien auf die Prozesse und Abläufe einer digitalisierten Arbeitswelt vorbereitet, unter anderem mit der Arbeit mit Virtual-Reality-Brillen oder mit dem Einsatz von Robotics.

Der Startschuss zum Linz Marathon fällt traditionell auf der Voestbrücke. Dort sowie auf den weiteren Bypassbrücken der A7 schafft die voestalpine mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Durch die Montage von Leitschienen und Anpralldämpfern leistet die voestalpine einen wesentlichen Beitrag zu einer sicheren Autofahrt. Mit diesen Qualitätsprodukten ist der Konzern ein gefragter Partner weit über die Landesgrenzen hinaus.

