Helfer gesucht – ohne sie würde gar nichts laufen

"Es ist schön, wenn man seinen kleinen Beitrag zum großen Ganzen leisten kann." Aus Silvana Nenad spricht die Freude des Helfens, wenn sie über ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Linz-Marathon spricht. Die Magistratsbedienstete ist heuer schon zum vierten Mal an einer Labstelle mit Kolleginnen wie Anja Sophie Müller am Werk. Als sie von der Obfrau des Magistratssportvereins gefragt wurde, ob sie sich für Oberösterreichs größte Breitensportveranstaltung eine Mithilfe vorstellen könnte, musste sie nicht lange überlegen. "Ich finde, dass man so diese einmalige Atmosphäre einer so riesigen Sportveranstaltung noch besser mitbekommt. Man kann die Läufer anfeuern und ihnen eine kleine Freude machen", sagt Nenad über ihre Beweggründe.

Selbst mitzulaufen steht dagegen nicht zur Debatte. "Ich bewundere jeden, der hier mitmacht, ich bin aber keineswegs eine Läuferin – nur, wenn ich zum Bus muss." Egal ob für das Befüllen der Startersäckchen, die Ausgabe der Startnummern im Rahmen der Marathon-Expo, Tätigkeiten bei der Kleiderabgabe oder die Betreuung der Labestationen und Staffelwechselzonen, Unterstützer werden überall benötigt. Sie sind es, die eine reibungslose Durchführung sicherstellen. Hunderte tragen jedes Jahr in Linz dazu bei, dass alles beinahe wie geschmiert läuft. "Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil", sagt mit Ewald Tröbinger einer, der es ebenfalls wissen muss – als langjähriger Organisationsleiter und Geburtshelfer des Marathons, aber auch als einer, der mit seinen Vereinsmitgliedern vom Askö Tri Linz hinter den Kulissen weiter mitwirkt. Nach wie vor mache dies viel Spaß, vor allem beim Marathon selbst. "Dieser Tag ist ein durch und durch positiver. Man sieht nur lachende, fröhliche, zufriedene Menschen", sagt Tröbinger. "Sogar die Helfer, die oft seit dem Morgengrauen schon im Einsatz sind, haben ein Lachen im Gesicht." Was ebenfalls schon zu einer schönen Tradition geworden ist: Für alle fleißigen Helfer gibt es nach dem Marathon auch wieder eine eigene Dankeschönfeier.

Wer Teil der Linz-Marathon-Helferfamilie werden will, ist herzlich willkommen. "Ein Großevent dieser Art kann nur mit Unterstützung vieler fleißiger Helfer im Hintergrund funktionieren", sagt OK-Chef Günther Weidlinger. Anmeldungen werden vom Organisationsteam gerne via E-Mail an linzmarathon@liva.linz.at oder telefonisch unter 0732 / 65 73 11 4100 entgegengenommen.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl