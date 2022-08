Nicht nur laufend kann man beim Oberbank Linz Donau Marathon aktiv sein. Auch in diesem Jahr werden für Oberösterreichs größte Laufsportveranstaltung hinter den Kulissen wieder viele unterstützende Hände gebraucht. Wenn diese am 22. und 23. Oktober stattfindet, sind an die 450 freiwillige Helfer und Helferinnen im Einsatz.

"Ein Großevent dieser Art kann nur mit Unterstützung vieler fleißiger Unterstützer im Hintergrund funktionieren", sagt OK-Chef Günther Weidlinger. Das bestätigt auch seine Mitarbeiterin Julia Kitzmüller: "Es gibt viele Tätigkeiten, bei denen wir Helfer brauchen können." Egal ob für das Füllen der Startersackerl, die Ausgabe der Startnummern oder die Betreuung der Labestationen und Staffelwechselzonen, Unterstützer werden überall benötigt. Sie sind es, die einen reibungslosen Ablauf sicherstellen.

Herlfer gesucht. Bild: Klaus Mitterhauser

"Für mich ist es schön, wenn wir hinter den Kulissen ein kleines bisschen zum Erfolg der vielen Läufer beitragen können. Noch dazu freue ich mich immer darauf, die vielen Helfer jedes Jahr wiederzusehen. Alle packen mit an und schaffen zusammen etwas Tolles", sagt die langjährige Einsatzkraft Katharina Gahleitner.

Alle gehen mit Herzblut an die Aufgabe heran. "Das Beste daran ist, dass wir die Emotionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer voll mitbekommen, wenn sie die Ziellinie überqueren und total glücklich sind", schildern Helene und Katharina Gahleitner ihre Erfahrungen. "Da kann man selbst nur ein großes Grinsen im Gesicht haben." Für alle gibt es nach dem Marathon auch wieder eine eigene Dankeschönfeier.