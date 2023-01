Die Vorbereitung nimmt ihren Lauf

Gemeinsam läuft es sich im Training oft leichter

Zur optimalen Vorbereitung auf den Linz-Marathon finden seit vielen Jahren allwöchentliche Lauftreffs in Begleitung erfahrener Lauf-Coaches statt. Schon diesen Samstag ist es so weit, wenn bei der von Hauptsponsor Oberbank organisierten Übungseinheit mit Ex-Profi Gerhard Hartmann Intervalltraining am Plan steht. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Parkplatz der Firma Intertrading. Eine Woche später, am 21. Jänner, steigt dann (Treffpunkt Fitnessoase Parkbad, 9 Uhr) der beliebte LIVA-Lauftreff, bei dem in Gruppen (nach jeweiligem Lauftempo) ein langsamer Dauerlauf abgehalten wird. Bis zum Rennwochenende wird dieses kostenlose Service danach jede Woche angeboten. Alle Infos auf www.linzmarathon.at

Hier findet jeder die passenden „Siebenmeilenstiefel“

In Kooperation mit Intersport Winninger, der auch die Expo am Marathon-Wochenende mitausrichtet, wird am Freitag, 3. Februar, ein Laufschuhtest in der TipsArena veranstaltet. Namhafte Unternehmen wie Salomon, Hoka, Brooks, ON Running, Polar Pulsuhren oder Under Armour präsentieren ihre Produkte. Sie können die Schuhe auf der Laufbahn in der TipsArena testen, aber auch im Freien. Alle Testteilnehmer(innen) erhalten einen Gutschein über 20 Euro auf Laufschuhe bei Intersport Winninger. Um Voranmeldung auf der Marathon-Website wird gebeten.

Ein Laktattest liefert wichtige Aufschlüsse

Der Marchtrenker Sportmediziner Ronald Ecker ist selbst begeisterter Läufer und bietet am 3. Februar im Rahmen des Laufschuhtests mit dem Laufkompetenzzentrum Oberösterreich einen Laktattest an. Um 15, 15.45 und 16.30 Uhr werden jeweils Kleingruppen auf der Laufbahn der TipsArena im vorgegebenen Tempo auf die Reise geschickt. Nach jeder Stufe wird die Herzfrequenz dokumentiert und das Laktat gemessen (aus dem Ohrläppchen). "So kann man punktgenau die Trainingszonen festlegen und trainiert optimal", sagt Ecker. Anmeldung via E-Mail an hoerschlaeger@roneck-sportmed.at erforderlich.

Europameister Ringer steht Rede und Antwort

Richard Ringer hat den olympischen Marathon 2024 in Paris bereits fest im Blick. Der amtierende Europameister über die 42,195 Kilometer will bereits im Frühjahr die Norm dafür erbringen. Bevor es aber so weit ist, gibt der Deutsche der Kick-off-Veranstaltung zum Linz-Marathon am 26. Jänner (Einlass ab 18.30 Uhr) die Ehre. Ringer wird im Oberbank Donau-Forum von Günther Weidlinger, dem sportlichen Leiter, sowie Lauflegende Gerhard Hartmann in einem Roundtable-Gespräch interviewt. Ringers Lauf-Karriere ist bemerkenswert. Wenn er sich nicht gerade auf ein Großevent vorbereitet, arbeitet der 33-jährige studierte Betriebswirt als Controller. Anmeldungen für das kostenlose Event auf www.linzmarathon.at

Frühe Anmeldung garantiert einen Platz und noch mehr Fokus

Mit dem heutigen Stichtag 13. Jänner läuft bereits die erste Nennfrist für die 21. Auflage ab. Bis dahin gelten noch die Konditionen der stark vergünstigten Anmeldung. Wer seine Teilnahme fixiert, arbeitet zudem dann ganz anders auf dieses Ziel hin. „Das hat mental einen ganz entscheidenden Vorteil, weil man mit einer verbindlichen Nennung auch für sich innerlich bekräftigt, dass man etwas auch wirklich will und mit vollem Fokus hinarbeitet“, sagt Österreichs früherer Spitzenläufer Gerhard Hartmann. Man kann dabei auch eine Sammelmeldung für mehrere Teilnehmer vornehmen. Für die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren an den Bewerben am Sonntag ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten notwendig.

Für den Betrag von 10 Euro wird die persönliche Zeit sowie der Name in die Finisher-Medaille eingraviert. Bereits bei der Online-Anmeldung gibt es die Möglichkeit, die Gravur mitzubuchen, damit wird auch kein Bargeld vor Ort benötigt.

Der zweite Nennschluss ist dann der 10. Februar.

Bei Fragen steht das Marathon-Team unter linzmarathon@liva.linz.at gerne zur Verfügung.

