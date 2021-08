"Ich hab mir geschworen, dass ich auch mit 80 Jahren noch den Linz-Marathon fahren will." Sagte kürzlich niemand anderer als Oberösterreichs Paralympics-Goldmedaillengewinner Walter Ablinger. Der unermüdliche Handbiker aus dem Innviertel, der in wenigen Tagen bei den Spielen in Tokio einmal mehr am Start steht, schätzt sein Heimrennen. Wie auch viele andere, die beim Fischer Brot Inlineskating Halbmarathon und dem Ascendor Handbike Halbmarathon mitmachen.