Die Marathon-Messe hat wieder viel Lauf-Kundschaft

Wo drückt der Schuh? Bei der Marathon-Messe sind Experten am Werk (vowe)

LINZ. Der erste Startschuss des Oberbank Linz Donau Marathons erfolgt bereits am Freitag, 14. April, wenn um 12 Uhr die Marathon-Sportmesse in der TipsArena ihre Pforten öffnen wird. Tausende Läuferinnen und Läufer werden sich vor dem Marathon-Sonntag dort nicht nur ihre Startnummern, sondern auch wichtige Tipps abholen. "Auch für Interessenten, die nicht bei einem Bewerb beim Linz-Marathon aktiv dabei sind, gibt es gute Gründe, vorbeizuschauen", sagt Anna Hollnsteiner vom Marathon-Büro.

37 Aussteller werden in der TipsArena präsent sein, neben dem Laufen stehen dabei ganz allgemein die Themen Sport und Gesundheit im Mittelpunkt. Zahlreiche Sportartikelhändler locken mit speziellen Messeangeboten und der Möglichkeit, Ausrüstung wie Schuhe oder spezielle Sport-Uhren zu testen.

Daneben werden am Samstag auf der Bühne einige Vorträge und Präsentationen geboten. Vorgestellt werden dabei neben den Eliteläufern und Pacemakern auch heimische Laufgrößen wie Marathon-Mann Peter Herzog und Oberösterreichs Hoffnung Kevin Kamenschak, die am Sonntag gemeinsam in einer Staffel den Sieg anpeilen werden.

Informieren kann man sich bei der Marathon-Messe auch über zahlreiche weitere Laufveranstaltungen im In- und Ausland. Mit eigenen Ständen vertreten sind unter anderem der Traunsee-Halbmarathon und der Wolfgangsee-Lauf – bei beiden Volksläufen sind wie beim Oberbank Linz Donau Marathon die OÖNachrichten als Medienpartner ein Tempomacher.

Letzte Chance für Nennungen

Spätentschlossene können bei der Marathon-Messe am Freitag (12 bis 19 Uhr) und Samstag (10 bis 18 Uhr) noch für einen der Laufbewerbe nachnennen – bereits jetzt kann man seine Daten auf der Marathon-Homepage registrieren, damit es in der TipsArena mit der Startnummernabholung dann flotter geht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.