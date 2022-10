Die Jagd auf den Linzer Marathon-Rekord ist eröffnet

Was beim Graz-Marathon am Sonntag gelungen ist, soll am 23. Oktober auch in Linz möglich werden: Beim 20. Oberbank Marathon soll wie in der steirischen Landeshauptstadt der Streckenrekord bei den Männern fallen. In Graz drückte der Kenianer George Onyancha die Bestzeit über die 42,195 Kilometer auf 2:09:24 Stunden, in Linz liegt die Latte jedoch viel höher. Seit 15 Jahren hält der Rekord des Ukrainers Alexander Kuzin, dem 2007 mit der Siegerzeit von 2:07:33 Stunden ein Traumlauf gelang. Mit Hilfe von Sponsor Oberbank wird in Linz nun alles unternommen, damit diese Bestmarke am 23. Oktober ihr Ablaufdatum erreicht.

"Das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Die Zuschauer können sich auf ein spannendes Rennen freuen", verspricht Christoph Knopp eine spannende Tempojagd beim Linz-Marathon. Der Berliner ist der Koordinator des Elitefeldes, das am 23. Oktober die Rekord-Jagdgemeinschaft bilden wird. Zwei der Top-Läufer hat das Organisationsteam um Günther Weidlinger schon jetzt bekannt gegeben. Mit Felix Chemonges, der gestern seinen 27. Geburtstag feierte, kommt der Zweitplatzierte von 2019 nach Linz zurück. Seine damalige Zeit von 2:09:19 Stunden verbesserte er ein halbes Jahr später als Dritter des Toronto-Marathons auf 2:05:12. Damit hält Chemonges auch den Landesrekord von Uganda. Mit 2:04:23 Stunden hat Ayele Abshero eine noch bessere persönliche Bestzeit auf seiner Visitenkarte stehen. Der Äthiopier zählt in Linz damit zum engeren Kreis der Sieganwärter. Das vollständige Elite-Feld wird erst in der Woche vor dem Linz-Marathon bekannt gegeben. "Nach dem Streckenrekord der Frauen im Vorjahr soll heuer das Herren-Rennen das Highlight werden", sagt Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger. Eine "Bank-Garantie" für eine Rekordverbesserung gibt es keine – zu viele Unsicherheitsfaktoren sind im Spiel. Gerade deshalb ist die Sache ja so spannend.

Nachnennungen für die Laufbewerbe des Oberbank-Linz-Marathons sind bereits jetzt online unter linzmarathon.at möglich.