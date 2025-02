Deutlich mehr Anmeldungen für den Linz-Marathon 2025

Linz-Marathon: Keine andere sportliche Veranstaltung bewegt in Oberösterreich mehr Menschen.

Man sei wie 2023 gleichzeitig die Staatsmeisterschaft, freute sich Organisator Günther Weidlinger in einer Pressekonferenz am Montag, auch sieben Landesverbände würden die Landesmeisterschaften beim Linz-Marathon austragen. Sicherheitsmäßig sieht man sich gut aufgestellt.

Die Geschäftsführerin der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA Johanna Möslinger berichtete von großem Interesse: Stand Montag halte man bei 11.009 Anmeldungen, das seien im Stichtagsvergleich um 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders auffällig: Für die volle Distanz haben sich bereits 1.221 - das sind plus 77 Prozent - angemeldet. Der Juniormarathon mit rund 2.000 Plätzen sei nahezu ausgebucht. Fazit: "Wir sind fast ident mit den Jahren vor Corona", so Möslinger. Franz Gasselsberger, Generaldirektor des Hauptsponsors Oberbank, erwartet sich insgesamt 20.000 Laufteilnehmende.

Zusätzliche Zwischenzeiten

"Das größte Breitensportfest des Landes" - wie es Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) nennt - beginnt bereits am Samstag, dem 12. April, mit den Kinderbewerben und dem Special-Olympics-Run. Am Sonntag folgen dann die Hauptbewerbe: Neben der Königsdisziplin über 42,2 Kilometer, dem Halb-, Viertel- und Staffelmarathon gibt es auch den 5K über 5.000 Meter. Hinzu kommen noch Handbike- und Inline-Skating-Bewerbe. Die Starts erfolgen auf der Voest-Autobahnbrücke - gestaffelt ab 8.00 Uhr, wobei der Hauptbewerb um 9.30 Uhr beginnt.

Mehr zum Thema Linz Marathon Helfer gesucht – ohne sie würde gar nichts laufen LINZ. Hunderte sind mit im Einsatz: Beim Linz-Marathon ginge ohne Unterstützer hinter den Kulissen gar nichts. Helfer gesucht – ohne sie würde gar nichts laufen

"Der Viertelmarathon wird bei Kilometer fünf heuer erstmals eine Zwischenzeit bekommen", auch Halbmarathon und Marathon werden zusätzliche Zwischenzeiten erhalten, kündigte Weidlinger an. Damit will man den Läufern ermöglichen, ihre Leistung besser analysieren zu können. Mehr Raum werde man heuer den Labstationen geben - eine Konsequenz aus der gestiegenen Startendenzahl. Seit dem Vorjahr sei man als Green Event zertifiziert.

Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen

Welche Spitzenathleten dabei sein werden, will Weidlinger noch nicht verraten, nur so viel: "Wir werden wieder solide Siegerzeiten bei Männern wie Frauen in Linz sehen." Beim 5K habe man Kevin Kamenschak als Lokalmatador angefragt. Im Vorjahr sei dieser leider verhindert gewesen, aber "wenn es heuer passt, könnten wir sogar einen Anlauf auf den österreichischen Rekord nehmen", hofft Weidlinger.

Angesichts von Terrorakten wie in Villach ist natürlich auch die Sicherheit ein großes Thema: Auf der Autobahnbrücke seien Betonblöcke und Lkw aufgestellt, auch der Hauptplatz sei gesichert, erläuterte Weidlinger das Konzept. Rund 200 Polizisten seien entlang der Strecke im Einsatz, zudem 200 Securitys und ein "engmaschiges Netz an Hilfskräften". "Hermetisch abriegeln können wir so einen Marathon natürlich nicht", aber man sei "gut abgesichert", betonte er.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper