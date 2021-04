Der Linz-Marathon 2021 nimmt nun seinen Lauf

Beim Organisationsteam des Oberbank Linz Donau Marathons ging gestern bereits das E-Mail-Postfach über. Die Nachricht, dass ab morgen (15. April) für die 19. Auflage, die am Wochenende des 23./24. Oktobers steigt, gemeldet werden kann, verbreitete sich in der Szene wie ein Lauffeuer.

"Die Vorbereitungen für den Neustart von Oberösterreichs größter Laufsportveranstaltung sind auf Schiene", sagt auch Rainer Stadler, Vorstandsdirektor der LIVA, die mit den OÖNachrichten und der Stadt Linz die Veranstaltung organisiert. In heute genau 193 Tagen soll mit dem Startschuss auf der Autobahnbrücke ein weiterer Schritt in Richtung sportliche Normalität nach der Corona-Pandemie erfolgen. "Das ist unser großer Wunsch und wir arbeiten mit voller Kraft auf dieses Datum hin. Die Vorfreude vieler Leute auf die Veranstaltung ist überall zu spüren", sagt mit Günther Weidlinger einer der Renndirektoren.

Anstelle des sonst üblichen Frühjahrstermins weicht der Marathon heuer erstmals und wohl einmalig in den Herbst aus. Auch der Wien-Marathon wurde auf den 24. September verschoben. "Diese Entscheidung letztes Jahr war die Richtige, wie man nun sieht", sagt Weidlinger. Doch weil noch schwer vorhersehbar ist, wie sich die Lage in wenigen Monaten darstellt, arbeiteten die Organisatoren auch einen Plan B aus. Die Durchführung des Marathons als sogenannter "Virtual Runs" – jede Läuferin, jeder Läufer wählt die eigene Lieblingsstrecke zu Hause und lädt das Zeitergebnis anschließend in eine gemeinsame Teilnahmeliste hoch – ist eine Not-Option, die im Falle des Falles bereitsteht. "Wir hoffen und gehen davon aus, dass es so wie immer ein gemeinsames Lauf-Erlebnis wird", sagt Weidlinger. (fei)

Schnell sein sollte man im Herbst beim 19. Oberbank Linz Donau Marathon aber nicht nur auf der Straße. Schon davor lohnt es sich wohl. Die Registrierungen ab 15. April auf www.linzmarathon.at werden aufgrund möglicher behördlicher Beschränkungen nach Datum des Einlangens gereiht.

