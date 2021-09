So wie von der Politik in der Corona-Zeit gerne die Metapher vom "Fahren auf Sicht" bemüht wird, kann beim 19. Oberbank Linz Donau Marathon vom "Laufen auf Sicht" gesprochen werden. Die Anmeldezahlen für Oberösterreichs größte Laufveranstaltung mit Start am 24. Oktober auf der nun ausgebauten Autobahnbrücke sowie dem tags zuvor im Sportpark Lißfeld ausgetragenen Junior-Marathon sind mit rund 5000 Startern noch ausbaufähig.