Der 19. Oberbank Linz Donau Marathon war – nach zweieinhalbjähriger Pause – ein "Fest für die gesamte Stadt Linz", sagte Bürgermeister Klaus Luger, der gestern verletzungsbedingt im Publikum stand und seine drei Kinder anfeuerte. "Nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Es hat sich gezeigt: Es lohnt sich, mutig zu sein. Und es ist jeder selbst schuld, der nicht am Start war", sagte der Linzer Gastgeber, was einen Schmunzler bei Landeshauptmann Thomas Stelzer auslöste: "Ich bin zwar nicht mitgelaufen, aber ich gratuliere allen, die ihr persönliches Ziel an diesem Marathon-Tag erreichen und über sich hinauswachsen konnten."

Die besten Momente vom Linz-Marathon sehen Sie in diesem Video:

In punkto Mut wies Luger auf das Corona-Konzept hin, denn Linz habe sich in den vergangenen Monaten intensiv beraten lassen, wie das Laufspektakel trotz der Pandemie stattfinden kann. "Nach außergewöhnlichen Corona-Jahren können wir nun endlich wieder dieses große Ereignis in Linz gemeinsam feiern – das hätte ich mir noch vor einigen Monaten nicht gedacht", sagte Gerald Mandlbauer, Chefredakteur der OÖNachrichten.

Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Klaus Luger und OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer (v. l.) Bild: Lui

Strahlende Gesichter, wohin das Auge reichte, waren auf der Laufstrecke zu sehen. "Besonders die gute Laune der Läufer beim Start auf der Voest-Brücke war ansteckend", sagte Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, die in diesem Jahr ihre Laufschuhe für den Staffellauf schnürte. "Das Event war toll, besser hätte man sich den Tag nicht vorstellen können."

Der Applaus und die ausgelassene Stimmung beim Linzer Hauptplatz trugen auch Oberbank Generaldirektor Franz Gasselsberger auf den letzten Metern seines Halbmarathons ins Ziel: "Ich fühle mich wie ein Sieger. Es ist mein bestes Halbmarathon-Ergebnis seit Jahren. Auch meine Frau Gerti kann sich über eine tolle Platzierung freuen, sie wurde Dritte in ihrer Klasse."

Seinen Halbmarathon auf halber Strecke beenden musste Jürgen Mader (Borealis), um nicht seinen Termin bei der Siegerehrung zu verpassen. "Ich freue mich über eine wirklich gelungene Veranstaltung." Als Läufer würde es für ihn immer noch ein nächstes Mal geben. Nur für einen war es in diesem Jahr der letzte Linz Donau Marathon – zumindest offiziell. Mit-Organisator Ewald Tröbinger startet demnächst in die Pension. "Ich werde dem Marathon auf jeden Fall treu bleiben. Nächstes Jahr will ich in Linz selbst mitlaufen."

Zu Gast in Linz: Politik-Wissenschafter Peter Filzmaier (li.) kommentierte den Linz Marathon mit Thomas Hölzl und Ex-Top-Läufer Christian Pflügl (re.) im ORF.

Ewald Tröbinger mit Julia Kitzmüller und Laura Ossovsky (li.) von der LIVA

Wer ebenfalls Lust verspürt, beim Linzer Lauffest einmal aktiv dabei zu sein, der kann bereits mit dem Training beginnen, denn am 3. April wird der Oberbank Linz Donau Marathon sein 20-jähriges Jubiläum feiern.

