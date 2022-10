 Aus den "Zweier-Bock" in die  Rennpatscherl

Nicht nur, dass der Linzer City Night Run und der Langbathseelauf in Ebensee in den vergangenen Wochen beide einen Streckenrekord verpasst bekamen, war da wie dort derselbe Läufer "schuld": Kevin Kamenschak. Und das, obwohl der Linzer "mehr oder weniger gerade Trainingspause" hat, wie der 18-jährige Leichtathlet nach seinem achten Platz im 1500-Meter-Rennen der U20-WM in Cali (Col) erklärt.