 Der vergessene Marathon: Als es 1949 in Linz bereits gut lief

Die Idee des modernen Linz Donau Marathons wurde 2001 geboren und ein Jahr später auch erstmals erfolgreich in die Tat umgesetzt. Doch was viele nicht mehr wissen (können). Schon etliche Jahrzehnte davor lief es in der Landeshauptstadt einmal gut. 1949 etwa fand eine österreichische Marathon-Meisterschaft mit internationaler Beteiligung auf einem Kurs von Linz nach Alkoven und wieder retour führend statt.