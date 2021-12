20. Linz Marathon: Das Lauf-Fest der Sonderklasse im Oktober 2022

Was 2002 mit 5000 Sportbegeisterten begann, ist heute längst zu Oberösterreichs größter Laufveranstaltung gewachsen. Mit rund 20.000 Teilnehmenden und 100.000 Zuschauenden aus knapp 80 Nationen stellt der vielfache "Marathon des Jahres" in Österreich mittlerweile auch einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor und Tourismusmagnet mit jährlich tausenden Nächtigungen in der Region dar. Auch im kommenden Jahr wird das Lauf-Fest nicht wie gewohnt im Frühjahr, sondern im Herbst abgehalten. Nach der pandemiebedingten Absage 2020 versetzte die erstmalige Austragung von Oberösterreichs größter Laufsportveranstaltung in der kühleren Jahreshälfte heuer nicht nur unzählige Hobbylaufsport-Begeisterte zurück in Bewegung, sondern brachte mit einem neuen Streckenrekord bei den Damen zugleich auch ein international beachtetes Spitzenergebnis: Die kenianische Marathon-Debütantin Brenda Jerotich Kiprono knackte mit 2:30:27 die 10 Jahre alte Bestmarke von Lisa-Christina Stublic.

Die anhaltende Pandemie setzt der Planung von Großveranstaltungen auch weiterhin viele Hürden vor. Die Veranstalter haben sich daher erneut für eine Austragung im Herbst entschlossen. Die Bewerbe werden im Jubiläumsjahr auf das Wochenende 21.-23. Oktober 2022 gelegt. Der 20. Oberbank Linz Donau Marathon wird am Sonntag, 23. Oktober 2022, der ÖGK Junior Marathon powered by ORF Radio OÖ tags davor, am 22. Oktober, und die Linz Marathon Sportmesse von 21. bis 22. Oktober stattfinden.

"Wir haben uns die Entscheidung zur Verlegung der heurigen Bewerbe in den Herbst nicht leicht gemacht, wurden dafür aber mit vielen frischen Perspektiven belohnt. Mit den gewonnenen Erfahrungen können wir nun die Planung für einen sicheren und niveauvollen Jubiläumslauf 2022 umfassend starten", sagt Rainer Stadler, Vorstandsdirektor der LIVA.

Der Jubiläumslauf wird auch einige tolle Neuerungen mit sich bringen. Nähere Informationen dazu soll es Anfang des kommenden Jahres geben. Fix ist bereits, dass voraussichtlich ab 15. Jänner die kostenlosen Lauftrainings der LIVA stattfinden werden. "Mit dem fixierten Datum für die Jubiläumsausgabe können wir ab sofort mit dem zielgerichteten Training starten. Unsere Lauftrainer und ich freuen uns schon sehr auf viele bekannte und hoffentlich auch neue Gesichter", sagt Renndirektor Günther Weidlinger.

Anmeldung ab 15. Dezember möglich

Die Anmeldung für den 20. Oberbank Linz Donau Marathon startet am 15. Dezember. Vorab wird ein aktualisierter Katalog zur Beantwortung der wichtigsten Fragen auf der Marathonhomepage www.linzmarathon.at zur Verfügung gestellt.