Reisestress: Weißhaidinger sammelte noch mehr Flugmeilen als sein Diskus

Um sich mit den Besten zu messen, hatte Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger einmal mehr die Reise in den Norden angetreten. Mit seinen 65,26 Metern sowie Platz drei beim Leichtathletik-Meeting in Karlstad (Swe) hinter Olympiasieger Daniel Stahl (Swe/70,25) und Matthew Denny (Aus/66,01) war der Innviertler zufrieden.

"Unsere Anreise am Vortag hat knapp zehn Stunden gedauert, inklusive fünf Stunden in einem Shuttlebus", schildert der 31-Jährige, der ob seiner Maße – 150 Kilo auf 1,97 Meter – nicht in jeden Flugzeugsitz passt. Karlstad war sein sechster Saisonpodestplatz in Serie. Entsprechend viel war er zuletzt unterwegs gewesen. Das Meeting in Schweden hatte Weißhaidinger aus dem Training heraus bestritten: "Die WM-Vorbereitung für Budapest hat natürlich Vorrang."

Aus dem Training heraus nimmt der Olympia-Dritte auch die Staatsmeisterschaften am Samstag in Bregenz mit. Ungeachtet der zehn Nennungen ist sein sechster Titel Formsache. Die aktuelle Saisonbestleistung von Will Dibo, zweitgereihter Starter der Nennliste, liegt bei 54,98 Meter, jene des Titelverteidigers bei 70,68 Meter.

Ganz auf den Formaufbau für die WM kann sich auch Susanne Gogl-Walli konzentrieren. Die 400-Meter-Sprinterin hat mit dem Knacken der 51-Sekunden-Marke das direkte Ticket gelöst und muss heuer somit nicht Weltranglistenpunkten nachjagen. In Bregenz wird die 27-jährige Linzerin neben ihrer Paradestrecke die 200 Meter laufen.

Drei Starts von Verena Mayr

Mehrkämpferin Verena Mayr wird ihr Comeback bei den Staatsmeisterschaften fortsetzen. Die gebürtige Ebenseerin hat für das Weitspringen, Kugelstoßen und die 100 Meter Hürden genannt. In den ersten beiden Disziplinen wird es zu einem Vergleich mit Sarah Lagger kommen, die zudem im Hochsprung zu den Medaillenanwärterinnen zählt.

Ebenfalls mehrfach behängt könnte Endiorass Kingley aus dem Ländle nach Hause zurückkehren. Der Athlet der TGW Zehnkampf-Union ist im Dreisprung erster Herausforderer von Jordan Lindinger-Asamoah. Darüber hinaus darf sich der 21-Jährige Chancen über 110 Meter Hürden sowie im Hoch- und Weitsprung ausrechnen.

