Weißhaidinger nach Anreise-Chaos Fünfter in Rabat

Der Olympiadritte im Diskuswurf kam in seinem besten Versuch auf 65,64 m. Es siegte der Slowene Kristjan Ceh mit 69,68 vor Olympiasieger Daniel Stahl aus Schweden (67,16), dem Australier Matthew Denny (67,07) und dem Litauer Andrius Gudzius (66,53).

Flugausfälle, Umbuchungen, Verspätungen - all das endete für Weißhaidinger vorerst damit, dass auch ein Zwischenspurt in Paris zum Gate des Anschlussfluges nach Rabat nicht von Erfolg gekrönt war. Also wurde der Nachtflug nach Marrakesch gebucht und per Bus ging es ins 300 km entfernte Rabat. Dort hatte der Fahrer allerdings das falsche Hotel angefahren, dank freiem Bett durfte sich Weißhaidinger aber um 3 Uhr nachts hinlegen.

Weißhaidinger hat nach zwei Meetings als Fünfter nun neun Punkte auf dem Konto, zum Auftakt in Birmingham war er Vierter geworden. Die besten sechs Athleten nach vier Stationen sind Anfang September beim Finale am Zürcher Letzigrund mit dabei. Ceh liegt mit 16 Zählern voran.

Am Donnerstag hatte der 30-jährige Weißhaidinger in Eisenstadt neuen österreichischen Rekord (69,11 m) geworfen.