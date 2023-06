Weißhaidinger holte sich in Graz "Rückenwind für WM"

Lukas Weisshaidinger siegte in Graz am Freitag in 66,90 m klar vor dem deutschen 2016-Olympiasieger Christoph Harting (63,22).

Das Diskus-Ass siegte in Graz am Freitag in 66,90 m klar vor dem deutschen 2016-Olympiasieger Christoph Harting (63,22). "Es war sicher mein bester Wettkampf bei Rückenwind und mit langer Hose, besser hätte ich heute nicht werfen können", freute sich Weißhaidinger über "Rückenwind für die WM" im August.

Speerwerferin Victoria Hudson wurde ihrer Favoritenrolle wie schon in St. Pölten zum Auftakt gerecht. Der eigene Meetingrekord der WM-Starterin von 60,98 m blieb bei böigem Gegenwind aber außer Reichweite (57,87), wie der Verband erklärte. Die 100 m gewann der Brite Eugene Amo-Dadzie in 9,93 Sekunden - der laut ÖLV drittschnellsten Zeit, die je in Österreich über diese Distanz gelaufen wurde.

