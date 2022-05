Weißhaidinger fordert einen Olympiasieger

Vor einem Jahr gelang dem Innviertler an selber Stelle mit 69,04 Metern ein österreichischer Rekord, der ihn sogar an die Spitze der Jahresweltbestenliste katapultierte. Heuer bekommt der 30-Jährige im Burgenland prominente Konkurrenz: Mit Christoph Harting steigt der Olympiasieger von Rio 2016 in den Wurfring. Allerdings fehlt dem Deutschen in dieser Saison noch ein absolutes Top-Ergebnis. Die Anlage in Eisenstadt lässt dieses zu. "Weiten über 69 Meter sind aber nur bei besten Bedingungen möglich", sagt Weißhaidinger, der vergangene Woche in St. Pölten mit 65,98 Metern gewonnen hat. Trainer Gregor Högler hat danach eine Nachtschicht eingelegt, um die biomechanischen Daten dieser Würfe auszuwerten. Sein Resümee: "Lukis Niveau in St. Pölten war schon richtig hoch. Ich würde sagen, der ungünstige Wind hat gut und gerne drei Meter gekostet. Bei idealen Bedingungen wären wir schon nahe am österreichischen Rekord dran gewesen."

Für 400-Meter-Sprinterin Susanne Walli folgt nach ihrer starken Vorstellung in Nairobi (3. in 52,13 Sekunden) in Eisenstadt ihr erster Saisonauftritt in Österreich. Mit Johanna Plank (100-Meter-Hürden) und Leo Köhldorfer (400-Meter-Hürden) machen sich zwei weitere Linzer auf die Jagd nach Top-Zeiten.