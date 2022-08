"Das war ein Wettkampf für die Seele", sagte ein breit grinsender Lukas Weißhaidinger nach seinem Sieg beim Heimmeeting am Samstag in Andorf. Obwohl der Diskuswerfer aus Taufkirchen seinen Stadionrekord auf der Pramtal-Anlage vorab als unrealistisch abgeschrieben hatte, übertraf er mit 66,82 Meter ebendiesen. Dabei hatten der als Dämpfer zu verbuchende zehnte WM-Platz am Kopf sowie die zuletzt harte EM-Vorbereitung an der Physis des Olympia-Dritten genagt.