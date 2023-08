Was wurde eigentlich aus Österreichs Siebenkampfwunder?

Der Kalender wies das Jahr 2019 aus, als Verena Mayr mit Bronze in Doha gerade Österreichs erste WM-Medaille im Siebenkampf geholt hatte, Ivona Dadic bei der zuvor in Birmingham abgehaltenen Hallen-WM Silber errungen hatte und aus dem Nachwuchs mit Sarah Lagger die einzige Junioren-Weltmeisterin in Österreichs Leichtathletik-Geschichte in die Weltspitze drängte.