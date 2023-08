Warum Lagger bei der WM versuchte, in einer Toilette zu schlafen

"Das war mit Abstand der härteste Siebenkampf meines Lebens", sagte Sarah Lagger, nachdem sie ihr WM-Debüt abgeschlossen hatte. Die 23-Jährige hatte sich etwas mehr erhofft gehabt als die 5910 Punkte und den daraus resultierenden 17. Platz, allerdings war eine fokussiertere Vorbereitung auf das Saisonhighlight nicht möglich gewesen, war die Athletin der TGW Zehnkampf Union doch erst in letzter Sekunde als Weltranglisten-Nachrückerin noch zum WM-Ticket gekommen. So absolvierte Lagger in Budapest ihren bereits vierten kompletten Siebenkampf seit Beginn der Freiluftsaison – ein Mammutprogramm.

Es schien, als ob nach 100 Meter Hürden und Hochsprung nicht mehr viel übrig war im Tank der gebürtigen Kärntnerin. Dazu gesellten sich die Hitze im Stadion sowie die aggressive Klimaanlage in den Stadionkatakomben. Und weil man mit geschwollenen Mandeln in der Nacht besser keine Klimaanlage aufgedreht lässt, trug das das seine dazu bei, dass Lagger zwischen den beiden Wettkampftagen gerade einmal drei Stunden Schlaf fand. "Bis 4 Uhr habe ich kein Auge zugemacht."

Das Frühstück zugunsten von ein wenig mehr Bettzeit praktisch auszulassen, rächte sich spätestens beim Speerwurf am Vormittag. "Mir sind die Beine weggeknickt – das ist mir noch nie passiert", schilderte Lagger, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, wie sie diesen Siebenkampf noch zu Ende bringen sollte.

Eine kleine Verschnaufpause

Um vor dem abschließenden 800-Meter-Lauf abzuschalten, erbat sich Lagger von Volunteers, sich in eine abgesperrte Behindertentoilette legen zu dürfen. "Dort ist es finster und kühl gewesen. Ich hab mir meine Luftmatratze hingelegt und für zwei Stunden einfach nur die Augen zugemacht. Das war wichtig, wieder mit dem Puls etwas runterzukommen." Jene 800 Meter, die sie für unüberwindbar gehalten hatte, brachte sie in 2:15:32 Minuten über die Runden – und genoss bei der anschließenden Ehrenrunde, die die Mehrkämpferinnen traditionell gemeinsam absolvieren, neben Siegerin Katarina Johnson-Thompson noch einmal die grandiose Stimmung in Ungarns neuem Leichtathletik-Schmuckkästchen an der Donau. Ja, es sei der härteste Siebenkampf ihres Lebens gewesen, sagte die ehemalige Junioren-Weltmeisterin, "aber auch einer meiner schönsten".

