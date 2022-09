Versöhnlicher Abschluss

Einen Monat nach ihrer bitteren EM-Disqualifikation nahm die Saison von Siebenkämpferin Ivona Dadic mit einem Sieg in Talence (Fra) doch noch ein versöhnliches Ende. Die gebürtige Welserin brachte es wie die Niederländerin Emma Oosterwegel auf 6233 Punkte. In Abwesenheit von Dadic holte sich Isabel Posch (Lustenau) in Linz den Siebenkampf-Staatsmeistertitel. Sophie Kreiner (ATSV Linz) wurde nach Halbzeitführung Dritte. Stanislav Vala (Zehnkampf-U.) wurde Dritter, Voss (Götzis) siegte.