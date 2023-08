Um 54 Zentimeter: Victoria Hudson schrammte an der Medaille vorbei

Um 54 Zentimeter haben Österreichs Leichtathleten die fünfte WM-Medaille ihrer Geschichte verpasst: Speerwerferin Victoria Hudson wurde im Finale von Budapest mit 62,92 Metern Fünfte. Gold ging überlegen an die Japanerin Haruka Kitaguchi, die im letzten Versuch (66,73) die Kolumbianerin Flor Denis Ruiz Hurtado (65,47) noch abfing. Bronze holte die Australierin Mackenzie Little (63,38).

Wie bereits in der Qualifikation, die Hudson mit 62,96 als Gesamt-Vierte abgeschlossen hatte, zeigte sich die 27-Jährige auch in der Entscheidung keine Anzeichen von Lampenfieber. Sie eröffnete mit 59,08 – der daraus resultierende fünfte Zwischenrang nach dem ersten Durchlauf gab ihr Sicherheit. In Folge steigerte sich Hudson auf 62,14, womit sie bis zu den Angriffen der Konkurrenz sogar auf Medaillenkurs lag. Die rot-weiß-rote Überraschungsfrau, die wie Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger von Gregor Högler betreut wird, steigerte sich zwar im vierten Versuch noch auf 62,92 – das reichte letztlich jedoch nicht.

