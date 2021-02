Turnen: Linz wird Bundesstützpunkt

Der Elitekader, dem mit Lorena Böhmberger derzeit eine Oberösterreicherin angehört, soll dann gemeinsam unter Daymon Montaigne-Jones trainieren. Der US-Amerikaner, derzeit Coach in den Niederlanden, ist ab Herbst in Linz stationiert. "Das ist ein Meilenstein für den österreichischen Turnsport",so Turnpräsident Friedrich Manseder.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.