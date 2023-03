Susis Lauf in neue Dimensionen

Jahrelang hatten Österreichs Leichtathleten über die 400 Meter in der Spitzenklasse kaum etwas zu bestellen. Doch mit Susanne Gogl-Walli hat seit geraumer Zeit eine neue Zeitrechnung begonnen. Zeigt die Linzerin derzeit auch bei der Hallen-EM in Istanbul dieser Tage eindrucksvoll.

Nach ihrem Sieg dort im Vorlauf schaffte die 26-Jährige, die mit Radprofi Michael Gogl verheiratet ist, mit Platz zwei in ihrem Halbfinale auch sicher den Aufstieg in die Medaillenentscheidung der besten Sechs am Samstag (18.30 Uhr, live auf ORF Sport+). Sie erfüllte dabei die persönliche Marschvorgabe auf den Punkt.

Gogl-Walli, bereits Olympia-Halbfinalistin 2021 in Tokio über die Stadionrunde, lief im Semifinale auf der Außenbahn und heftete sich nach der ersten Runde an die neben ihr gestartete niederländische Weltrekordlerin und Topfavoritin Femke Bol.

Die Sportlerin der TGW Zehnkampf-Union verteidigte ihren zweiten Platz souverän, kam in 52,40 Sekunden hinter Bol (52,19) und klar vor der drittplatzierten Tschechin Tereza Petrzilkova (52,93) sowie mit der gesamt fünftschnellsten Zeit ins Ziel.

„Ich bin einfach überglücklich, es ist alles aufgegangen was wir uns erträumt und vorgenommen hatten, ich genieße das sehr“, sagte Gogl-Walli nach ihrem Traumlauf.

Im Vorlauf am Vormittag hatte sie bereits in 52,34 Sekunden die zweitbeste Zeit ihrer Karriere geschafft und ihren persönlichen Rekord nur um 17 Hundertstel verpasst. Nun will die frühere Junioren-WM-Finalistin auch für ihren ersten Endspurt auf der großen internationalen Bühne noch einmal alle Kräfte bündeln.

„Im Finale gibt es sicher vier andere Läuferinnen, die ein extrem hohes Niveau haben. Mit einer Medaille spekuliere ich daher nicht, aber ich werde mein Bestes geben“, sagte Gogl-Walli. Trainer Wolfgang Adler ergänzte: „Die EM ist für Susanne schon jetzt ein großer Erfolg.“

Sprinter Markus Fuchs startet am Samstag in die EM, ein Weiterkommen ins Semifinale ist möglich. Magdalena Lindner schied in der „Ataköy Arena“ hingegen über 60 m aus. In 7,44 Sekunden verpasste sie als Gesamt-30. den Aufstieg um nur sechs Hundertstel.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl