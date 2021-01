Bevor Österreichs Nationalteam am Donnerstag bei der Handball-WM in Ägypten loslegt, geht es morgen in Köln in der EM-Quali gegen Deutschland (18.10 Uhr live in ORF Sport plus). Der DHB-Auswahl war Österreich am Mittwoch 27:36 unterlegen. Für ÖHB-Teamchef Ales Pajovic war dies ein nützlicher Gradmesser, wie der 42-jährige Slowene im OÖN-Interview erklärt.