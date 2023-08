Als Julian Weber im Speerwurf – einer Disziplin, in der die Deutschen traditionell stark sind – am Sonntag in Budapest Vierter wurde, stand fest, dass Deutschland erstmals bei einer Leichtathletik-WM ohne Podestplatz bleibt. Während in Österreich ein "Salto nullo" im Medaillenspiegel eher die Regel ist – nur bei drei WM-Ausgaben schrieben ÖLV-Athleten an –, führt diese Negativ-Premiere im stolzen Nachbarland zum großen Wehklagen.

Entsprechend überzeichnet ist das im Boulevard nachzulesen. "Laufen! Springen! Werfen! Warum können wir das nicht mehr? Wann haben wir das Siegen verlernt? Oder sind wir einfach nur träge und faul geworden?", fragte die "Bild", um weiter zu erklären, dass es früher noch Fahrräder statt E-Scooter gab und niemand stundenlang vor dem Computer gesessen sei.

Die Medaillenlosigkeit "wird sich möglicherweise nächstes Jahr in Paris fortsetzen", sagte der deutsche Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing dem MDR und kündigt an, dass man bis zu den Sommerspielen 2028 in Los Angeles unter die Top-Fünf-Nationen vordringen wolle.

Österreich schloss die WM mit einem fünften Platz von Speerwerferin Victoria Hudson sowie einem siebenten von Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ab. Dazu kam ein Halbfinaleinzug von Susanne Gogl-Walli (18.) über 400 Meter. "Meine Bilanz für Budapest fällt mit zwei Finaleinzügen positiv aus, weil auch Chancen auf Medaillen da waren", sagte Sportdirektor Gregor Högler. "Wir hatten mit acht Athleten ein so großes Team wie schon seit 24 Jahren nicht, und es hat sich schlagkräftig präsentiert."

Mehr zum Thema Leichtathletik Leichtathletik-WM: Armand Duplantis bleibt der König der Lüfte BUDAPEST. Stabhochspringer verteidigte seinen WM-Titel. Leichtathletik-WM: Armand Duplantis bleibt der König der Lüfte

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper