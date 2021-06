Es ist 624 Tage her, als Verena Preiner bei der WM in Doha sensationell WM-Bronze holte. Dass es für die Ebenseerin der letzte Siebenkampf unter ihrem Mädchennamen bleiben sollte, war damals nicht abzusehen. So geplant die Hochzeit mit ihrem langjährigen Freund Thomas am vergangenen Wochenende in Ebensee war, so ungeplant war ihre lange Siebenkampf-Abstinenz. Wegen Verletzungen, Krankheiten sowie wegen eines pandemisch entschlankten Wettkampfkalenders hat die nunmehr auf den Nachnamen Mayr