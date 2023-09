Nachtaktive Läufer in Linz

Mehr als 2300 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet. Das ist ein neuer Rekordwert für den um 20.30 Uhr an der Promenade startenden 5,2-Kilometer-Lauf. Wer sich noch kurzentschlossen dem Feld anschließen will, hat dazu heute Gelegenheit. Nachnennungen sind von 16 bis 19 Uhr in der Linzerie möglich.

Neben vielen Prominenten wie Bürgermeister Klaus Luger sind auch zahlreiche Topläufer im Einsatz. Im Vorjahr stellte Kevin Kamenschak, heuer schon Medaillengewinner bei der U20-EM, in 14:54 Minuten einen neuen Streckenrekord bei den Herren auf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.