Nach Weißhaidinger-Kritik: Oberösterreich ist "modellartig für andere Bundesländer"

"Das Trainingszentrum in Linz entspricht nicht den höchsten Ansprüchen." Mit diesen und anderen Aussagen hat Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger vergangene Woche in den OÖN aufhorchen lassen. Aussagen, die in der oberösterreichischen Leichtathletikszene, in der sich der Olympia-Dritte eine Zukunft als Trainer vorstellen kann, Reaktionen ausgelöst haben. Begründet hat der 32-Jährige seinen Eindruck damit, dass es in Linz einerseits keinen Weltklasse-Coach gebe, andererseits die Trainingshalle