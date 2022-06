Mission gescheitert, Rekord geknackt

Olympiateilnehmer Lemawork Ketema hat wie erwartet den vierten Traunsee Hervis Halbmarathon von Ebensee über 21,0975 Kilometer nach Gmunden gewonnen, dabei aber sein persönliches Ziel, die Mission 63 Minuten, deutlich verpasst. Der 36-Jährige mit der Startnummer 1000 pulverisierte in 1:06:30 Stunden den Streckenrekord von 1:10:40. Die Tempomacher aus Kenia, Philemon Ombogo Kiriago und Kipkenei Melly Joel, folgten mit dem Respektabstand von einer Sekunde. Die beiden ließen dem rot-weiß-roten Aushängeschild beim "Lauf in den Sonnenuntergang" im heißen Finish den Vortritt.

Ketema sammelte ein paar Punkte für die Leichtathletik-EM (15. bis 21. August) in München, wo der zweifache Staatsmeister den Marathon bestreiten möchte. "Ich wäre gerne schneller gelaufen, aber es war trotzdem ein Erlebnis", sagte Ketema über jenes Event, das 1467 Laufbegeisterte – und damit so viele wie nie zuvor – angelockt hatte. Endris Seid (Gmundner Molkerei) beendete das Rennen in 1:14:31 als Vierter. Bei den Damen war die Deutsche Hannah Sassnink in 1:28:21 eine Klasse für sich, die österreichische Athletin Ellen Tuchscherer (1:32:46) belegte Rang drei, Landsfrau Isabelle Guzi (1:36:01) wurde vor Anita Ahorner (City Optik Gmunden, 1:36:16) Vierte.

Im Bridgestone Genuss-Lauf (11,5 Kilometer) behielten Leyla Reshed (Gmundner Molkerei, 43:20 Minuten) und Florian Großauer (HSG Kaolinum/39:44 Minuten) die Oberhand.