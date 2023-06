Mayr Fünfte im Siebenkampf von Ratingen

Die 28-Jährige kam auf 6.023 Punkte, der Sieg ging an die Deutsche Carolin Schäfer mit 6.369. Für die Ebenseerin Mayr war es der erste Siebenkampf seit jenem im August 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio. Seitdem kämpfte sie mit Problemen, die erst spät als Sehneneinriss am Sitzbeinhöcker diagnostiziert und therapiert wurden.

Mayr hält den österreichischen Rekord mit 6.591 Punkten. Ihre 6.023 Zähler sind die Bestleistung einer Österreicherin heuer, in Götzis kam Isabel Posch auf 6.021, Chiara-Belinda Schuler auf 5.916. Sarah Lagger erreichte in Desenzano 6.010. Ivona Dadic hat noch keinen Siebenkampf absolviert. Für das Saisonhighlight WM in Budapest im August wird es mit einer rot-weiß-roten Teilnahme im Mehrkampf eng.

