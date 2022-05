Mit Verspätung startet Ivona Dadic heute beim 15. Rieder Leichtathletik-Meeting (ab 16.30 Uhr) in die Saison. "Wenn ich mir im Trainingslager im März nicht den Oberschenkel gezerrt hätte, hätte ich schon im Mai die ersten Aufbau-Wettkämpfe gemacht", erklärt die Siebenkämpferin, weshalb für sie auch ein Vergleich mit Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson beim Mehrkampfmeeting in einer Woche in Götzis zu früh kommt.