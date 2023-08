Linzer Talent Kevin Kamenschak lief in Jerusalem zu Silber

Kevin Kamenschak (ATSV Linz LA) macht am Mittwoch in der Früh im 1500-Meter-Finale den Österreichischen Medaillensatz bei der U20-EM in Jersualem (ISR) komplett. Mit einem taktisch und läuferisch starken Rennen gewinnt der 19-jährige die erst vierte Silbermedaillen für Österreich in der Geschichte der U20-EM.

Nach einem eher langsameren Beginn, wo sich Kamenschak im hinteren Feld aufhielt, wurde das Rennen zirka 800 Meter vor Schluss richtig schnell. Der Linzer lief mutig nach vorne und setzte sich sogar vor den klaren Favoriten Niels Laros. Erst am Schluss musste er sich dem Niederländer geschlagen geben. Das restliche Feld war deutlich zurück. Kamenschak gewann Silber mit 3:59,73 Minuten hinter Laros mit 3:56,78 min. Bronze ging an den Tschechen Ondřej Gajdos (4:00,98 min). Die letzten 800 Meter lief der Österreicher in sensationellen 1:50 Minuten. Eine Zeit, die sogar im 800-Meter-Finale der Profis für Top-Platzierungen gut wäre.

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl