Leichtathletik-WM: Geteiltes Gold = doppelte Freude

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest serviert derzeit jeden Abend Steilvorlagen für Drehbuchautoren. Am Mittwoch war es der Stabhochsprung-bewerb der Frauen, der sich zu einem Krimi aufschaukelte. Am Ende gab es ein fast kitschiges Happy-End: Nina Kennedy (Aus) und Katie Moon (USA), die einander ein hochklassiges Duell geliefert hatten, einigten sich zu später Stunde auf eine Art Nichtangriffspakt und belegten so ex aequo Platz eins. Das geteilte Gold verwandelte sich in doppelte Freude.

"Als sie so aussah, als würde sie Gold teilen wollte, war es ein sofortiges Ja von mir. Wir waren in diesem Wettkampf immer auf demselben Niveau", sagte Moon, die als klare Favoritin in den Bewerb gegangen war. "Ich habe es noch nicht realisiert und kann es kaum glauben. Es ist eine solche Ehre, den Titel mit Katie zu teilen – sie ist die Größte aller Zeiten. Ich fühle mich sehr glücklich", freute sich Kennedy, die wie ihre Kontrahentin nach dem Showdown einige Tränen vergoss. Mit ihren übersprungenen 4,90 Metern hat die 26-Jährige ihren eigenen australischen Rekord gleich um acht Zentimeter verbessert. An 4,95 Meter scheiterten beide Finalistinnen jeweils drei Mal. Anstelle in einem Stechen auf niedrigerer Höhe die Siegerin zu ermitteln, kam es dann zur Teilung des WM-Titels.

So ein Remis hatte es übrigens auch bei den Sommerspielen 2021 in Tokio gegeben. Damals einigten sich die Hochspringer Gianmarco Tamberi (Ita) und Mutaz Essa Barshim (Kat) auf den Verzicht auf ein entscheidendes Stechen. Beide bekamen Olympia-Gold.

Gold, Silber, Bronze für Norge

In den Finalläufen am Mittwochabend gab es einen kompletten Medaillensatz für Norwegen, wobei sich Jakob Ingebrigtsen über seine Silbermedaille nicht freuen konnte. Der Olympiasieger war als Top-Favorit in das 1500-Meter-Rennen gegangen, im Zielsprint musste er sich dem in 3:39,38 Minuten siegreichen Schotten Josh Kerr geschlagen geben. Bronze ging mit Narve Gilje Nordas ebenfalls an Norwegen. Über 400 Meter Hürden war Norwegens Olympiasieger und Weltmeister Karsten Warholm nicht zu schlagen. Der 27-Jährige holte seine insgesamt dritten WM-Goldmedaille.

Hudson visiert Top-Platz an

Nach ihrer souveränen Qualifikation für das Finale nimmt Österreichs Speerwerferin Victoria Hudson am Freitag (20.20 Uhr, ORF Sport+) einen Top-Platz ins Visier. "Ich muss weiterkämpfen und mir in der Weltklasse ein bissl ein Territorium erkämpfen", sagt die 27-jährige Niederösterreicherin, die seit Jahresbeginn wieder mit Trainer Gregor Högler, der auch den Innviertler Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger unter seinen Fittichen hat, zusammenarbeitet.

Für Victoria Hudson wird es am Freitag ernst. Bild: ANTONIN THUILLIER (APA/AFP/ANTONIN THUILLIER)

"Ich fühle mich richtig sicher mit Gregor an meiner Seite", sagt Hudson, die in der Qualifikation gleich mit dem ersten Wurf (62,96 Meter) einen Finalplatz ergatterte. Bei der heutigen Entscheidung sind zwölf Athletinnen dabei, nach drei Würfen ermitteln die besten acht mit weiteren drei Würfen die Weltmeisterin. Hudson möchte bei diesem "Endspiel" dabei sein.

