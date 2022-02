Lagger übertrumpfte Mayr

"Ich bin so happy", freute sich Lagger besonders über ihre 1,81 Meter im Hochsprung. Mit dieser neuen persönlichen Bestleistung schiebt sich die Athletin der TGW Zehnkampf-Union sogar bis an die sechste Stelle der Weltrangliste nach vor, von denen die ersten fünf einen Startplatz bei der im März stattfindenden Hallen-WM in Belgrad bekommen.

An einen WM-Start hatte die 22-Jährige bis gestern nicht gedacht: "Wenn sich das wirklich ausgehen sollte, werde ich das mit Vici besprechen." Mit "Vici" ist Victoria Schreibeis gemeint. Die frühere Hürdenläuferin fungiert seit Herbst als Haupttrainerin der gebürtigen Kärntnerin. Seither ist die Formkurve der U20-Weltmeisterin von 2016 merklich angestiegen. Nach ihrem Wechsel in das Leistungszentrum Südstadt in Maria Enzersdorf vor zwei Jahren war von Schwierigkeiten in der Betreuungsstruktur zu hören gewesen.

Mit einem Hallen-WM-Start liebäugelte auch Mayr. Die Ebenseerin war gestern nach einer Beinahe-Salto-nullo im Weitsprung (zwei Fehlversuche) über die abschließenden 800 Meter volles Risiko gegangen, musste dem Anfangstempo jedoch in der Schlussrunde Tribut zollen. Die 2:10,50 Minuten waren Bestzeit, reichten aber nicht für den Gesamtsieg. Vierte wurde mit U20-Meisterin Sophie Kreiner (3806/ATSV Linz) eine weitere Oberösterreicherin. Obwohl Ivona Dadic die Hallensaison auslässt, sprach ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis von der hochklassigsten Fünfkampfmeisterschaft der Verbandsgeschichte.

Bei den Herren gewann Dominik Distelberger (5385) den wohl letzten Hallensiebenkampf seiner Karriere vor Moritz Hummer (4943/Zehnkampf-Union). Matthias Lasch siegte in der U20.