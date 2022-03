Lagger: "Ich hatte den Spaß aus den Augen verloren"

Um das Erstellen von Karten ging es bei der Geographie-Prüfung, die Sarah Lagger gestern an der Universität Wien ablegte. "Gut ist es mir gegangen", war die 22-Jährige hörbar optimistisch gestimmt. Nun könne sich die Mehrkämpferin voll und ganz auf ihr Hallen-WM-Debüt am Freitag und Samstag in Belgrad konzentrieren.