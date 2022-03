Lagger beendete Fünfkampf bei WM-Debüt mit achtem Rang

Bei ihrem WM-Debüt kam die 22-jährige Kärntnerin am Freitag auf 4.391 Punkte, was die zweitbeste Leistung ihrer Karriere bedeutete. Gold ging an die Belgierin Noor Vidts, die mit 4.929 Zählern eine Jahresweltbestleistung aufstellte. Die Plätze zwei und drei belegten die Polin Adrianna Sulek (4.851) sowie Kendell Williams (USA/4.680).

Lagger meisterte die 60 Meter Hürden in starken 8,76 Sekunden, im Hochsprung ließ sie mit einer Höhe von 1,77 Meter aber genauso Punkte liegen wie im Kugelstoßen mit 13,15 Meter. Im Weitsprung gelang der Kärntnerin ein guter 6,01-Meter-Satz, bevor sie im abschließenden 800-Meter-Lauf in 2:14,57 Minuten die fünftschnellste Zeit des Tages hinlegte. Das reichte der ÖLV-Athletin für ihre Zielsetzung, eine Top-10-Platzierung.

"Mit dem achten Platz bei meiner ersten WM bin ich mehr als zufrieden. Im Weitsprung war ich mit den sechs Metern sehr happy, die waren sehr wichtig. Beim 800er gab es zu Beginn ein ziemliches Gedränge, da bin ich dann leider etwas hinten gewesen. Aber ich konnte mich gut nach vorne arbeiten. Ich bin froh, dass die lange Hallensaison für mich mit so einem Ergebnis zu Ende geht", zeigte sich Lagger glücklich.

Am Samstag ist Österreichs zweiter WM-Beitrag, Sprinter Markus Fuchs, im Einsatz. Er wurde in den fünften von sieben Vorläufen über 60 Meter gelost. Mit ihm im Lauf ist auch der italienische 100-Meter-Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs. Die Top-3 in jedem Lauf und die weiteren drei Zeitschnellsten steigen in die drei Semifinal-Läufe am Nachmittag auf.