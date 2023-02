Läuft Gogl-Walli bei der EM in Istanbul schon in der Liga der Champions?

Vor ziemlich genau 25 Jahren hat Theresia Kiesl bei der Leichtathletik-Halleneuropameisterschaft in Valencia die Goldmedaille über 1500 Meter gewonnen. In ihre Fußstapfen ist daraufhin Stefanie Graf getreten, die es auf der Mittelstreckendistanz ebenfalls in die Weltklasse geschafft hat. Derartige Glanzdaten sind im Laufbereich für Österreich aktuell nicht in Sicht. Bei der am Donnerstag in Istanbul beginnenden Hallen-EM sind nur drei Aktive des rot-weiß-roten Verbandes am Start. Neben den beiden niederösterreichischen Sprintern Markus Fuchs und Magdalena Lindner will die Linzerin Susanne Gogl-Walli (TGW Zehnkampf-Union) über 400 Meter ihre aktuelle Topform unter Beweis stellen.

"Der Vierhunderter in der Halle ist immer sehr turbulent, daher sind Prognosen schwierig. Wichtig ist, dass man sich keinen Fehler erlaubt", sagt die 26-Jährige, die in dieser Saison ordentlich Tempo aufgenommen hat. Erst vor einer Woche hat sie bei den Titelkämpfen in Linz über 400 Meter in 52,17 Sekunden eine persönliche Bestleistung aufgestellt, mit der sie auf der Nennliste der EM auf Platz sechs rangiert. "Susi ist sicher in einer höheren Liga als vor einem Jahr", sagt ihr Trainer Wolfgang Adler, der sogar mit einem Finaleinzug spekuliert. "Das wäre das Traumszenario." Gogl-Walli hält da vergleichsweise den Ball flach und hofft, den Vorlauf am Freitag zu überstehen und sich damit für das Semifinale zu qualifizieren: "Ich habe sicher eine gute Ausgangsposition, eine Runde weiterzukommen, das ist eine realistische Zielsetzung für mich."

Das Finale hat sich Sprinter Markus Fuchs zum Ziel gesetzt. Zuletzt hat er in Linz über 60 Meter in 6,61 Sekunden eine persönliche Bestzeit markiert, die wohl ein Turbo für das Selbstvertrauen gewesen ist. "Wenn er seinen Start noch verbessert, dann kann er in Istanbul unter 6,60 laufen. Der Rest kommt von allein", sagt sein Trainer Patrick Saile. Für Magdalena Lindner wäre es ein Erfolg, wenn sie mehr als ihren Vorlauf absolviert.

Die Hallen-EM in Istanbul ist live in ORF Sport+ zu sehen, die Entscheidungen finden von Freitag bis Sonntag ab 17 Uhr statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.