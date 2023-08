Kreiner mit tollem Finale zu Bronze

Bevor es bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) zur Sache geht, werden in Jerusalem die Medaillen bei der U20-Europameisterschaft vergeben. Die starke oberösterreichische Abordnung durfte am Dienstag die erste bejubeln.

Mehrkämpferin Sophie Kreiner (ATSV Linz LA) wurde im Siebenkampf der Damen mit 5698 Punkten tolle Dritte. Gold ging an die Deutsche Sandrina Sprengel, Silber an ihre Landsfrau Pia Meßing, nachdem die klare Favoritin Jana Koscak (Kro) nach dem Kugelstoß verletzt aufgeben musste.

Kreiner hatte sich mit einem starken Finale über die abschließenden 800 Meter in 2:21,14 Minuten diese Medaille zurückerobert, nachdem sie zuvor auf Rang vier zurückgefallen war. Und damit schloss sich für die Linzerin auch der Kreis: Vor zwei Jahren bei der Junioren-WM in Nairobi schrammte sie noch knapp an Edelmetall vorbei, mit 5652 Punkten fehlten ihr lediglich 22 Punkte auf Bronze.

Heute ist ihr Vereinskollege Kevin Kamenschak im Finale über 1500 Meter an der Reihe. Der 19-Jährige steckte sich nach souveräner Qualifikation im Vorlauf seine Ziele hoch: "Ziel Finaleinzug erreicht, jetzt möchte ich natürlich eine Medaille gewinnen." Im Endlauf der besten zwölf hat er mit 3:41,61 Minuten die zweitbeste Saisonleistung stehen.

Alexander Auer (TGW Zehnkampf-Union) blieb dagegen am Montag in der Stabhochsprung-Qualifikation hängen.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl